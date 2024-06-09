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WATCH: Zach Clemence and Rakease Passmore met with the media on Sunday
Shay Wildeboor
•
JayhawkSlant
Editor
After signing autographs for a large group of campers on Sunday afternoon, Zach Clemence and Rakease Passmore met with the duo. The duo talked about being on campus for the start of summer school, what teammates have stood out so far, thoughts on the upcoming season, and much more.
Zach Clemence
Rakease Passmore
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