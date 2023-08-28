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When might Cooper Flagg visit Kansas?

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

Cooper Flagg, the 6-foot-8, 195-pound small forward from Montverde (FL) Academy plans to visit Kansas in the future. However, when might that official visit actually take place?

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