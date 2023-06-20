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Zach Clemence is back on KU's campus

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

Zach Clemence is back. After hitting the transfer portal and announcing his commitment to UC Santa Barbara, Clemence never enrolled in classes. In fact, he made his way home to San Antonio to spend time with his family. Following a recent conversation with Bill Self, Clemence is back on KU's campus.

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