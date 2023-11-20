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A closer look at the Chaminade Silverswords

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

No. 1 Kansas, having opened the season with three straight victories, will open up the 2023 Maui Invitational against Chaminade at 8:00 PM (CT) tonight. The Silverswords enter the game against Bill Self and the Jayhawks with an overall record of 1-2.

For a closer look at the Chaminade Silverswords, click here.

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