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A closer look at the Cincinnati Bearcats and more

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

Kansas (15-3; 3-2), coming off a loss at West Virginia on Saturday, plays host to Cincinnati (13-5; 2-3), coming off a loss to Oklahoma, on Monday night. The Bearcats enter the game with an 11-2 record at home, 2-2 in true road games, and 0-1 in neutral site games.

For a closer look at the Cincinnati Bearcats and more, click here.

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