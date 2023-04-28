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Arterio Morris commits to Kansas: What it means

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

The news was all good for Bill Self and Kansas on Friday night. Arterio Morris, the No. 15 ranked player in the 2022 class, verbally committed to the Jayhawks. After one season in Austin, Texas, playing for the Longhorns, Morris decided to enter the transfer portal.

On Friday night, Arterio Morris exited the portal by committing to Kansas. For the very latest, click here.

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