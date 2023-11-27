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Bill Self met with the media on Monday: What stood out?

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

Bill Self, on Monday afternoon, conducted his weekly press conference in Lawrence. Self, during his time with the media, touched on a number of topics, including the play of Nicolas Timberlake, his thoughts on freshman guard Jamari McDowell, the overall health of the team, and much more.

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