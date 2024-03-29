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ago football Edit

Chris Simpson breaks down the LB group, recruiting thoughts

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Chris Simpson goes in-depth on the linebackers and talks about how the winning is standing out to recruits. Good comments from Simpson on local recruiting and several players.

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