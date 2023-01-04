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Dajuan Harris scored a career-high 18 points to lead No. 3 Kansas past TT

Dajuan Harris scored a career-high 18 points against Texas Tech on Tuesday night
Dajuan Harris scored a career-high 18 points against Texas Tech on Tuesday night (USATodaySportsImages.com)
Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

Behind a career-high 18 points from Dajuan Harris, No. 3 Kansas defeated Texas Tech, 75-72 on Tuesday night.

For a closer look at the victory and more, click here.

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