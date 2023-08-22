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Depth Chart: Predicting the two-deep at every position

We make a prediction on the two-deep at every position going into week one
We make a prediction on the two-deep at every position going into week one
Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

In six days Lance Leipold is going to release the depth chart to the public when he starts his weekly press conferences.

Every year there is a surprise nobody counted on.

Although the depth chart reveal is a week away here are out predictions how the opening week will look. Come inside to see the depth chart prediction and discuss with members.

LINK: Prediction on the first two-deep depth chart

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