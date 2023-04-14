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Friday Transfer Portal Thoughts and More

Hunter Dickinson is scheduled to visit Kansas next week
Hunter Dickinson is scheduled to visit Kansas next week (USATodaySportsImages.com)
Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

Hunter Dickinson the No. 1 ranked player in the transfer portal, is scheduled to visit Kansas next week, but where do the Jayhawks stand? Former five-star small forward Harrison Ingram will also visit Kansas next week. It's going to be an important week for Bill Self and his staff with two key prospects expected on campus.

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