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{{ timeAgo('2023-03-23 09:52:51 -0500') }} football Edit

JB Brown wants to learn different linebacker positions

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

JB Brown was a key addition at the linebacker position in the offseason. Brown entered the transfer portal and picked up an offer from the Jayhawks.

He talks about his transition to Kansas, playing for Chris Simpson, learning different linebacker positions and what he sees from the group.

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