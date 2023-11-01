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Kansas makes the cut for Isaiah Mozee, more recruit reaction

Mozee talked about his experience at the Oklahoma game and being around he coaches
Mozee talked about his experience at the Oklahoma game and being around he coaches
Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Isaiah Mozee is one of the most explosive skill players in the region and he just cut his list down to eight schools.

The four-star prospect was in Lawrence on Saturday for the Oklahoma game. He talks about the impact of the win and what it was like to watch it.

Offensive lineman David Abajian did not get a chance to go, but watched it from his home in California.

"A win like this definitely captures the attention of recruits, and it motivate recruits like myself to want to go to Kansas," Abajian said.

We have much more from recruits who watched the win over Oklahoma.

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