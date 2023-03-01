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Key Takeaways: No. 3 KU holds off TT to claim share of Big 12 title

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

Late on Tuesday night, No. 3 Kansas claimed at least a share of the Big 12 regular season championship. Bill Self's squad, in defeating Texas Tech, 67-63, won its 40th-straight senior night game.

For some key takeaways from KU's victory over Texas Tech, click here.

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