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ago football Edit

Lance Leipold, Barry Odom address media on arrival

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Kansas and UNLV arrived within a couple hours of each other and Lance Leipold and Barry Odom met with the media to talk about the bowl game.

See what both head coaches had to say in their first press conference after landing in Phoenix.

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