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Philon, Passmore return home from visit; Passmore to announce this week

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

Labaron Philon and Rakease Passmore have returned home following a weekend visit to Kansas. Philon recently committed to Kansas, while Passmore told JayhawkSlant.com that he plans to announce this week.

For the very latest on Passmore and where Kansas stands, click here.

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