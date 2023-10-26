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Podcast: Oklahoma predictions, special guests, recruiting

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

-We break down the Oklahoma game and give our predictions.

-Brandon Drumm from OU Insider joins us to talk about the Sooners.

-KU commit and Norman, Okla., native Harrison Utley talks about picking the Jayhawks over Oklahoma. He will be in attendance at the game with several more prospects.

-We look at the latest recruiting news from the bye week and a preview of recruits expected at the OU game.

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