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football
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Podcast: Transfer portal updates, latest thoughts on recruiting
We are back in the studio with the latest updates and our thoughts on the transfer portal developments and analysis.
- We look at the latest additions to the basketball roster through the portal
- How Bill Self has quickly changed the roster
- Breakdown how the new players can contribute and where they will play
- What is left and where Self and staff could look next
- The football staff is focused on a couple spots in the portal
- Looking back at a successful spring visit season
- The visitor list is stacked with talent in June
- Thoughts on the upcoming season and heading back to a bowl game
Listen on the Jayhawk Slant player below
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