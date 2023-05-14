News More News
{{ timeAgo('2023-05-14 10:41:02 -0500') }} football Edit

Podcast: Transfer portal updates, latest thoughts on recruiting

Slant Staff
Podcast

We are back in the studio with the latest updates and our thoughts on the transfer portal developments and analysis.

- We look at the latest additions to the basketball roster through the portal
- How Bill Self has quickly changed the roster
- Breakdown how the new players can contribute and where they will play
- What is left and where Self and staff could look next

- The football staff is focused on a couple spots in the portal
- Looking back at a successful spring visit season
- The visitor list is stacked with talent in June
- Thoughts on the upcoming season and heading back to a bowl game

Listen on the Jayhawk Slant player below

You can also find the Jayhawk Slant podcast on Spotify, Apple Podcasts, Amazon Podcasts, and Tune In.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}