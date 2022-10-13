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Slant TV: Bill Self, KJ Adams talk Late Night and more

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

With Late Night in the Phog set for Friday night, Bill Self and KJ Adams spoke to the media on Thursday afternoon. Self and Adams talked about what to expect on Friday, the look of the 2022-23 team, what the strength of the team might be, and much more.

Bill Self

KJ Adams

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