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Slant TV with Bill Self, Hunter Dickinson, and KJ Adams, Jr.

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

Minutes after No. 2 Kansas defeated TCU, 83-81 to capture its 33rd-straight conference-opening win, Bill Self, Hunter Dickinson, and KJ Adams, Jr., met with the media. Dickinson led the way with 30 points and 11 rebounds, while Adams, Jr., tallied 18 points and 10 rebounds, including six on the offensive end.

Bill Self

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Hunter Dickinson and KJ Adams, Jr.

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