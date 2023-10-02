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Slant TV with Bill Self, Kevin McCullar, Jr., and KJ Adams, Jr.

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

On Monday afternoon, Bill Self, Kevin McCullar, Jr., and KJ Adams, Jr., met with the media to preview Late Night in the Phog and more. Self was asked about Arterio Morris, what to expect on Late Night in the Phog, what practice has looked like, and much more.

Bill Self

Kevin McCullar, Jr.

KJ Adams, Jr.

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