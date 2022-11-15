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{{ timeAgo('2022-11-15 09:09:05 -0600') }} basketball Edit

Tough test awaits No. 6 Kansas at the Champions Classic

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

The final game of the Champions Classic features No. 6 Kansas vs. No. 7 Duke. Both programs enter the game with a 2-0 record and both are hungry to make a statement on Tuesday night.

For a closer look at tonight's game and what to watch for, click here.

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