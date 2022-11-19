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{{ timeAgo('2022-11-19 20:14:52 -0600') }} football Edit

UNCUT: Everything Lance Leipold said after the Texas loss

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Lance Leipold said the Jayhawks were "out-executed" in every phase of the game against Texas. He shouldered some of the blame and said the players are frustrated after the loss to Texas.

He talked about the return of Jalon Daniels, the targeting penalty, and much more.

See everything he had to say after the game.

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