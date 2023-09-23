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UNCUT: Lance Leipold after the win over BYU

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Kansas head coach Lance Leipold met with the media after the Jayhawks moved to 4-0 with a 38-27 win over BYU.

See what Leipold had to say about his teams victory and staying unbeaten.

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