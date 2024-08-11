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Video: Terry Samuel breaks down the WR in fall camp
Jon Kirby
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JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
Terry Samuel talks about the benefit of having veteran wide receiver and how some of the younger players are looking.
See everything Samuel had to say about his receivers.
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