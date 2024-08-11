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ago football Edit

Video: Terry Samuel breaks down the WR in fall camp

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Terry Samuel talks about the benefit of having veteran wide receiver and how some of the younger players are looking.

See everything Samuel had to say about his receivers.

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