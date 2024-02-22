Advertisement
News More News
ago basketball Edit

WATCH: Bill Self and KJ Adams, Jr., preview Texas and more

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

On Thursday afternoon, Bill Self and KJ Adams, Jr., met with the media to preview the Texas game and more. Self and Adams, Jr., talked about the current health of the team, the week off, the upcoming stretch, and much more.

Bill Self

Advertisement

KJ Adams, Jr.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement