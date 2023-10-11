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WATCH: Bill Self and Travis Goff discuss IARP decision

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

Watch what Bill Self and Travis Goff had top say about the IARP rulings. They met with the media and answered questions shortly after the final decision was announced on Wednesday afternoon.

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