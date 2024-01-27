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WATCH: Bill Self, Hunter Dickinson, Johnny Furphy talk after ISU loss

Joe Blake • JayhawkSlant
Staff Writer
@JoeBlake01

On Saturday afternoon, No. 7 Kansas lost to Iowa State, 79-75 in Ames. Hunter Dickinson scored a team-high 20 points, while Johnny Furphy added 15 points. JayhawkSlant.com is here to provide you with a recap of everything Bill Self, Hunter Dickinson, and Johnny Furphy had to say after the game.

Bill Self

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Johnny Furphy and Hunter Dickinson

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