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Watch: Jim Zebrowski on his son winning award, calling plays

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Today Jim Zebrowski's son, Zach won the Harlon Hill Trophy for the top football player in Division II.

They showed it during Friday's practice so he could see the outcome. Zebrowski talks about his son winning the the award, preparing for UNLV, talking with Jeff Grimes during the hiring process and much more.

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