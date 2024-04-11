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Watch: KU OL coach Daryl Agpalsa talks about the line

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Kansas OL coach Daryl Agpalsa met with the media to give his thoughts on the offensive line through spring football.

Watch what he had to say about several players, the growth he is seeing, working with Jeff Grimes and much more.

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