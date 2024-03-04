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WATCH: Self, Jankovich, Dickinson, and Braun talk KSU and more

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

While meeting with the media on Monday, Bill Self, Michael Jankovich, Hunter Dickinson, and Parker Braun met with the media to preview the Kansas State game and more. Self, Jankovich, Dickinson, and Bruan also talked about senior night, the health of Parker Braun and Kevin McCullar, Jr., and much more.

Bill Self

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Michael Jankovich, Hunter Dickinson, and Parker Braun

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