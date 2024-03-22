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What Samford and Kansas had to say about "The Foul"
Joe Blake
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JayhawkSlant
Staff Writer
Kansas escaped Samford’s upset bid as they stayed persistent despite the massive amounts of pressure that was put on them by the underdogs late. The full-court pressure that the Bulldogs brought ma...
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