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A few thoughts some KU targets in the 2023 class

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

On August 2, Chris Johnson, the 6-foot-6, 192-pound shooting guard from Montverde (FL) Academy became the first player from the 2023 class to verbally commit to Kansas. Since then, a number of key prospects have either visited Kansas or scheduled an official visit to Kansas.

For a few thoughts on several prospects, including Elmarko Jackson, click here.

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