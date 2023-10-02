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Bill Self met with the media on Monday: What stood out?

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

Bill Self, on Monday afternoon, met with the media to preview Late Night in the Phog and more. Self, while addressing the media, was asked about Arterio Morris, the depth of this team, the possibility of adding to his current roster, and much more.

For a few things that stood out on Monday, click here.


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