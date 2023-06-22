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Bill Self talks Gradey Dick, Jalen Wilson after NBA Draft

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

During the NBA Draft on Thursday night, Gradey Dick with drafted No. 13 overall by the Toronto Raptors, while Jalen Wilson was picked No. 51 overall by the Brooklyn Nets. Minutes after Wilson was picked, Bill Self spoke to the media and touched on both Dick and Wilson being selected.

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