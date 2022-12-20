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Bill Self, Zuby Ejiofor, and Bobby Pettiford preview Harvard and more

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

On Tuesday morning, Bill Self, Zuby Ejiofor, and Bobby Pettiford met with the media to preview the Harvard game and more. The trio reflected back on KU's win over Indiana, the upcoming game against Hardvard on Thursday, the improved play of several individuals, the level of play on the defensive end of the court, and more.

Bill Self, Zuby Ejiofor, and Bobby Pettiford

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