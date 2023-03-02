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Cobee Bryant says cornerbacks can be among the best

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

The Jayhawks will return all of their top cornerbacks and will add more through the portal and high school recruiting.

Cobee Bryant said his group hopes to be among the best in the country.,

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