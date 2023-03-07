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Commitment Analysis: Marcus Adams, Jr., to Kansas and how it went down

Marcus Adams, Jr., is headed to Kansas
Marcus Adams, Jr., is headed to Kansas (Marcus Adams, Jr.)
Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

There was a time when it looked like UCLA was the team to beat for Marcus Adams, Jr., the 6-foot-8, 205-pound small forward from Narbonne High School in Harbor City, Calif. However, on Tuesday night, Bill Self and Kansas won out for the talented small forward.

For a closer look at the decision and how it went down, click here.

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