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Cooper Flagg, No. 1 ranked player in 2024, schedules visit to Kansas

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

Cooper Flagg, the 6-foot-8, 195-pound small forward from Montverde (FL) Academy has scheduled an official visit to Kansas. Flagg, the No. 1 ranked player in the 2024 class, recently reclassified to the class and instantly became the most coveted prospect in high school hoops.

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