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Huge recruiting weekend on tap for Bill Self, Kansas

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

Jalil Bethea, Liam McNeeley, and Derik Queen, all five-star prospects, are scheduled to officially visit Kansas this weekend.

For the very latest on the trip and where things stand, click here.

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