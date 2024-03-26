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Jalen and Devin Dye talk about playing on same team
Jon Kirby
•
JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
Jalen and Devin Dye are just 17 months apart and once again playing on the same football team together.
Jalen signed with Kansas before the 2023 season and Devin joined the roster in January. The two talk about competing against each other and what it means to be playing at Kansas.
Jalen Dye
Devin Dye
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