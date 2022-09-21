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{{ timeAgo('2022-09-21 13:25:41 -0500') }} football Edit

Jared Casey on local recruiting, facing Duke, excitement around program

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Jared Casey talked about the early success of KU football and how it can help with local recruiting.

Casey also gave his thoughts on the excitement around the program, a big crowd expected on Saturday and what he sees from Duke's defense.

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