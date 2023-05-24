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Kevin McCullar is back: What it means for Kansas

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

The news couldn't have been any better for Bill Self and Kansas on Wednesday. Kevin McCullar, Jr., announced he'll be returning for another season of basketball in Lawrence.

For the very latest on Kevin McCullar, Jr., and what it means, click here.

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