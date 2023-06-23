News More News
ago football Edit

Podcast: Talking KU hoops, football, recruiting

Slant Staff
Podcast

The Slant Staff is back in the studio talking about the latest in basketball and football.

- The return of Zach Clemence
- Will Bill Self still add to the current roster
- What this roster looks like heading into the summer
- The latest on recruiting trail with the 2025 class

- The football staff continues to add talent
- What spots still remain
- Another big official visit weekend will wrap up summer recruiting
- What recruits are left on the board for the final spots

Listen on the audio player below

Other ways to listen to the podcast

ITunes/Apple- Listen to the podcast on ITunes- HERE

Tune In Radio- Listen to the podcast on Tune In Radio - HERE

Spotify- Listen to the podcast on Spotify - HERE

Stitcher- Listen to the podcast on Stitcher – HERE

Amazon Podcast- Listen to the podcast on Amazon- HERE

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}