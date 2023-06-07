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Slant TV: Elmarko Jackson and Nicolas Timberlake talk after camp scrimmage

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

Playing in front of Kansas fans for the first time at Wednesday's camp scrimmage, Elmarko Jackson (15) and Nicolas Timberlake (15) combined to score 30 points. Jackson and Timberlake, who both drilled three shots from behind the arc, spoke to the media after the scrimmage and touched on several topics.

Elmarko Jackson

Nicolas Timberlake

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