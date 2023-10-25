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Slant TV: Getting to know freshman Johnny Furphy

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

On Wednesday afternoon, Johnny Furphy, the 6-foot-9, 202-pound guard from Melbourne, Australia met with the media for the first time since arriving in Lawrence. Furphy talked about his journey to Lawrence, why he ultimately decided to attend Kansas, his expectations for this season, and much more.

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