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{{ timeAgo('2022-11-07 21:41:04 -0600') }} basketball Edit

Slant TV: Norm Roberts talks Omaha win, takeaways and more

Conner Becker • JayhawkSlant
Staff Writer
@ctbecker

Kansas interim coach Norm Roberts met with the media after the Jayhawks defeated Omaha 89-64 in Monday's regular-season opener at Allen Fieldhouse. Hear everything he said and what stood out during the game. Click here for the recap from Lawrence.

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