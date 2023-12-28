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Slant TV with Bill Self and Hunter Dickinson

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

Back from break, No. 2 Kansas is scheduled to face Wichita State at T-Mobile Center on Saturday at 3:00 PM (CT). On Thursday afternoon, Bill Self and Hunter Dickinson met with the media to preview the game and more. The duo talked about the brief break away from basketball, what practice has been like since returning to Lawrence, what to expect from a handful of players moving forward, and more.

Bill Self

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Hunter Dickinson

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