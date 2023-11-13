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Slant TV with Bill Self, Dajuan Harris, and KJ Adams

Shay Wildeboor
Senior Writer

On Monday morning, Bill Self, Dajuan Harris, and KJ Adams met with the media to preview the Kentucky game and more. The trio talked about the challenges of facing Kentucky, what stands out about the Wildcats, the health of the team heading into the game, and much more.

Bill Self

Dajuan Harris and KJ Adams

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