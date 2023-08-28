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Three Five-Star prospects set to visit Kansas in the coming days

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

Five-star prospects Liam McNeeley, Derik Queen, and Jalil Bethea are scheduled to arrive in Lawrence later this week for official visits.

For a complete breakdown of expected visitors, click here.

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